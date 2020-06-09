تركي آل الشيخ يعد "عاشور" بمنصب إداري بنادي الميريا

أعلن الإعلامي أحمد الشيخ عن وعد المستشار تركي آل الشيخ ل"حسام عاشور" لاعب النادي الأهلي بمنصب إداري داخل نادي الميريا الأسباني. وأضاف "الشيخ" خلال برنامجه "ستاد الحدث" علي قناة الحدث اليوم ان "عاشور" قد جن جنونه بعد ان ابلغت إدارة الأهلي الاعب عدم تجديد تعاقده مع النادي. واستكمل الشيخ أن ادارة الاهلي ابلغت اللاعب ان المستشار تركي آل الشيخ سيتكفل بمباراة اعتزاله، لكن ذهب هذا الاتفاق هباء بعد ان انقطعت صلة "آل الشيخ" باالأهلي. واختتم الشيخ ان تركي قد وعد "عاشور" بعرض برتغالي او سعودي مع توليه منصب إداري بنادي الميريا الأسباني الذي يملكه "آل الشيخ". "عاشور" قد جن جنونه بعد ان ابلغت إدارة الأهلي الاعب عدم تجديد تعاقده مع النادي. واستكمل الشيخ أن ادارة الاهلي ابلغت اللاعب ان المستشار تركي آل الشيخ سيتكفل بمباراة اعتزاله، لكن ذهب هذا الاتفاق هباء بعد ان انقطعت صلة "آل الشيخ" باالأهلي. واختتم الشيخ ان تركي قد وعد "عاشور" بعرض برتغالي او سعودي مع توليه منصب إداري بنادي الميريا الأسباني الذي يملكه "آل الشيخ".

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