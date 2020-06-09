أحمد بلال: الزمالك يحتاج محمد الشناوي حارس الأهلي

قال أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق، إن اللاعب الذي يحتاجه نادي الزمالك من الأهلي هو محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء. الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء. وأضاف بلال خلال استضافته ببرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورتس، أن اللاعب الذي يحتاجه الزمالك هو محمد الشناوي، فيما اكد أن اللاعب الذي يحتاجه الأهلي هو فرجاني ساسي. على قناة أون تايم سبورتس، أن اللاعب الذي يحتاجه الزمالك هو محمد الشناوي، فيما اكد أن اللاعب الذي يحتاجه الأهلي هو فرجاني ساسي.

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