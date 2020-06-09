الأهلي ينتظر لافتة من الزمالك بالهدف الملغي لـ “حسن شحاته”!

سخر مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” من لافتة نادي القرن الحقيقي التي قامت إدارة الزمالك بتشدينها قبل 20 يومًا في مدخل النادي، قائلاً أنه سمع عن تحضير الزمالك لتدشين لافتة جديدة في مدخل مدينة 6 أكتوبر تحمل عبارة “هدف حسن شحاته الملغي صحيح”.

وحل سيد عبد الحفيظ ضيفًا على برنامج ملك وكتابة في قناة الأهلي يوم أمس الاثنين، وأطلق العديد من التصريحات النارية عن نادي الزمالك ومرتضى منصور ونجله أمير، بالاضافة إلى نقد ساخن ضد لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي “خالد الغندور”.

وقال سيد عبد الحفيظ “مشكلتي مع الزمالك هي أنهم يريدون أخذ كل شيء من عند الأهلي. يعني على سبيل المثال، نحن نقول الأهلي نادي المباديء، هذه كلمة توجع الزمالك كثيرًا”.

وأوضح “الأهلي تم تأسيسه سنة 1907، لماذا؟ أليس من أجل الحركة الوطنية؟ ذهب بعدها الزمالك ووضع لافتة عن الوطنية بقيادة أبو اليُفط (يقصد مرتضى منصور). نقول أن الأهلي نادي القرن، يذهب ويضع لافتة جديدة بأن الزمالك نادي القرن”.

وقال سيد عبد الحفيظ ضاحكًا “فاكر هدف حسن شحاته؟ على فكرة سيقومون بتعليق لافتة جديدة في مدخل 6 أكتوبر عن جول حسن شحاته”.

ما قصة هدف حسن شحاته الملغي؟

كان حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 1982/1981 أغلى هدفًا لنجم الزمالك “حسن شحاته” بداعي التسلل، رغم عدم وجود أي تسلل في اللعبة، ليخسر الزمالك لقب الدوري لعدم تمكنه من الفوز في تلك المباراة.

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لا يزال جمهور الزمالك يتحدث عن هذا الهدف حتى وقتنا هذا، ويتهم الاتحاد المصري والحكومة المحلية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بالتآمر مع الأهلي للسيطرة على جميع المسابقات المحلية والقارية.

مع ذلك، قلل صاحب الهدف نفسه “حسن شحاته” من الأمر ورفض منحه أكثر من حجمه خلال حديث سابق خص به قناة DMC مع الكاتب الرياضي المخضرم حسن المستكاوي في ديسمبر 2016 قبل أيام من مباراة القمة آنذاك.

وقال شحاته “عندما أشار الحكم بأن اللعبة تسلل، سيطرت عليّ الدهشة لبضع دقائق، لأول مرة كنت أتعامل مع قرار تحكيمي بهدوء أعصاب”.

وتابع بطل أمم أفريقيا مع منتخب مصر 3 مرات “لم أتحدث مع الحكم مع محمد حسام أو عبد الرؤوف عبد العزيز، ما حدث لم يؤثر بالسلب على العلاقة الجيدة جدًا بين إدارتي الأهلي والزمالك وجميع أفراد الفريقين”.

وختم شحاته “كنا نلتقي مع لاعبي الأهلي، ونذهب إلى الكابتن غانم سلطان في التوفيقية، واستمر هذا الكلام لفترة طويلة حتى بعد الاعتزال، وتواصل الاتصال في المناسبات، أود توضيح العلاقة للناس، لم يكن هناك حواجز حتى بين الجماهير، جمهور الأهلي كان يختلط بجمهور الزمالك دون مشاكل”.