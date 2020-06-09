سيد عبد الحفيظ: خالد الغندور مُجرد شخص بـ “2 جنيه”!

هاجم مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي في قناة الزمالك “خالد الغندور”، خلال ظهوره المثير للجدل علي شاشة قناة الأهلي يوم الاثنين 8-6-2020.

ووُصِف خالد الغندور بالشخص الذي يساوي “2 جنيه”، على حد قول سيد عبد الحفيظ الذي فتح النار كذلك على رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” ونعته بـ “لقيط الرياضة وكرة القدم المصرية” (اقرأ المزيد من هنا).

وفي حديثه عن خالد الغندور، قال عبد الحفيظ لمقدم برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي “خالد الغندور يغضب عندما أتحدث عنه، رغم أنه على مدار السنة يتحدث عني، وينتقدني على أي تصريح لي، هذا هو النهج الخاص به”.

Advertisements

وزاد عبد الحفيظ “حتى ظهوري في برنامج رامز مجنون رسمي في شهر رمضان لم يفوت الفرصة وتحدث عنه. لا يوجد ما يمنع وجودي في برنامج ترفيهي، ولا يوجد مانع في أن أمزح، لا يصح شخص بـ 2 جنيه يتحدث عني”.

كما سخر عبد الحفيظ من برنامج خالد الغندور حين قال “الفقرة الخاصة بخالد الغندور أو البرنامج الذي يقدمه، يقوم بجلب الرجل الذي يسب، وعندما يَمل هذا الرجل يقوم بسب خالد الغندور نفسه”.

وأتم حديثه “أود فقط الاعتذار لخالد الغندور على شيء واحد يتعلق بسخرية سابقة مني في شيء لا يصح أن أسخر فيه، قللت منه بطريقة غير جيدة وأنا أعتذر، لكن لاعب الزمالك السابق طارق يحيى يحاول كذلك التقليل من رئيس الأهلي محمود الخطيب بصفة مستمرة. ذات مرة قال أنه كان لاعبًا، على أساس أن طارق يحيى كان شيء آخر”.