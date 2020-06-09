سيد عبد الحفيظ: أمير مرتضى أشاع معلومة كاذبة عن أجايي!

نفى مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” ما أشاعه مدير تعاقدات نادي الزمالك “أمير مرتضى منصور” في وسائل الإعلام المحلية مؤخرًا حول عرض إدارة الأهلي للمهاجم النيجيري جونيور أجايي على الزمالك مقابل الحصول على توقيع حارس مرمى منتخب مصر “أحمد الشناوي”.

وقال سيد عبد الحفيظ في حديث خص به قناة الأهلي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 8 يونيو “لم يحدث وقامت إدارة الأهلي بعرض جونيور أجايي على الزمالك من أجل ضم الشناوي”.

وأضاف “ليس كل شيء يذكره أمير مرتضى منصور يُصدقه الناس بهذه السرعة. سبق له إدعاء ممارسة كرة القدم، رغم أنه لم يلعب الكرة أبدًا، وقال أن مثله الأعلى الراحل ثابت البطل، رغم أن الكابتن ثابت لم يُدخن سجارة مثلما يفعل أمير، ليس كل شيء يقولها نصدقه فيها”.

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ويقضي جونيور أجايي موسمه الرابع على التوالي مع الأهلي منذ انضمامه من الصفاقسي التونسي في الميركاتو الصيفي 2016، واستطاع إثبات نفسه في أول موسمين بالمساهمة في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 و2018، كما سجل 17 هدفًا في الدوري المصري بنفس الفترة.

ووصل جونيور أجايي لمباراته الـ 78 مع الأهلي في منافسات الدوري المصري عندما شارك أمام المصري البورسعيدي يوم 14 فبراير الماضي، وشهدت نفس المباراة تسجيله للهدف ال26 له خلال مسيرته بالدوري المصري.

أما أحمد الشناوي فيتواجد منذ صيف 2018 بين صفوف نادي الأسيوطي سبورت الذي تغير اسمه أثناء فترة السعودي تركي آل الشيخ إلى “بيراميدز”.