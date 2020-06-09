الأهلي يُكذب مرتضى منصور في قضية عقد مصطفى شوبير

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قررت إدارة الأهلي المصري الرد على إدعاءات رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” عن الراتب السنوي الذي يتحصل عليه حارس مرمى فريق شباب الأهلي مصطفى أحمد شوبير، في تصريحات أدلى بها مدير الكرة سيد عبد الحفيظ عبر القناة الرسمية للأهلي.
وقال سيد عبد الحفيظ “عقد مصطفى شوبير مع الأهلي ممتد لـ 5 سنوات، وأود أن أنفي ما ذكره رئيس الزمالك بشأن المقابل المادي الذي يحصل عليه مصطفى”.
وادعى رئيس الزمالك حصول مصطفى شوبير على راتب سنوي قدره 5 ملايين جنيه، مجاملة من إدارة الأهلي لوالد لاعب الفريق السابق وحارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم 1990 أحمد شوبير، وذلك ثمنًا لمساندة شوبير لإدارة النادي والرئيس محمود الخطيب في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأكد عبد الحفيظ “كل ما حصل عليه مصطفى أحمد شوبير 300 ألف جنيه عن الموسم الأول له في عقده الاحترافي، وفي الموسم الثاني 2020/2019 (الحالي) سيحصل على 450 ألف جنيه، وسوف يحصل في الموسم الخامس والأخير على مليون و750 ألف جنيه إذا لم تقم الإدارة بتجديد عقده”.
وأضاف سيد عبد الحفيظ قائلاً “المبالغ المذكورة شاملة قيمة الضرائب، وأنه من الوارد تعديل عقد اللاعب بناء على أهميته للفريق في المستقبل”.
يذكر أن مصطفى شوبير كان قد تم تصعيده إلى الفريق الأول الموسم الماضي، وتمسك المدير الفني الحالي للفريق السويسري رينيه فايلر باستمراره ورفض فكرة التفريط فيه خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة.
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