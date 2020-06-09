سيد عبد الحفيظ: مرتضى منصور “لقيط” الكرة المصرية

وجه مدير الكرة بالنادي الأهلي انتقادات حادة إلى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ونجله المشرف على الكرة أمير مرتضى منصور.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية أدلى بها لقناة النادي الاهلي “رئيس الزمالك مرتضى منصور دائما ما يقلل مني، رغم أنني لعبت للأهلي لسنوات طويلة وحصدت العديد من الألقاب المحلية والقارية”.

وتابع: “مرتضى منصور ليس لديه أي تاريخ رياضي ولم يمارس كرة القدم، هو لقيط الكرة المصرية ودخيل عليها”.

وكان مرتضى منصور قد هاجم سيد عبد الحفيظ في أكثر من مناسبة، متهمًا إياه بالانتماء لجماعة الإخوان التي سيطرت على حزب الحرية والعدالة في مصر خلال فترة الرئيس المعزول “محمد مرسي”.

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ورد عبد الحفيظ على الانتقادات التي يوجهها له البعض ويقولون خلالها أنه أقل من أن يشغل منصب مدير الكرة في النادي الأهلي، لأنه لا يقارن بمن سبقوه في هذا المنصب مثل حسن حمدي وثابت البطل.

وقال عبد الحفيظ “أنا بالفعل لست مثل حسن حمدي أو ثابت البطل، لأنهما كانا يتعاملان مع شخصيات راقية في الرياضة وكرة القدم المصرية في فترة عملهما مع النادي، لكنني أتعامل مع مرتضى منصور وأمير مرتضى وخالد الغندور“.

وشدد عبد الحفيظ في نهاية حديثه، على أنه لا يجب تصديق كل ما يصرح به المشرف على الكرة بالزمالك أمير مرتضى، لأن ليس كل ما يقوله صحيحا، هو قال أنه لعب الكرة ولم يحدث، وقال أن مثله الأعلى مدير الكرة السابق بالأهلي ثابت البطل، رغم أن الراحل ثابت البطل لم يكن يدخن السجائر مثله.