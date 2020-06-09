المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك: مرتضى منصور لص القرن!

كَذب المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك “محسن حافظ” كل ما حاول رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” ترويجه على مدار السنوات الـ 30 الماضية، بأنه مارس الرياضة ولعب الملاكمة، واصفًا إياه بأكبر لص في القرن.

وظهر محسن حافظ في بث مباشر على قناة الصحفي أبو المعاطي زكي عبر موقع يوتيوب، مساء اليوم الاثنين، للتحدث عن تجاوزات مرتضى منصور الرياضية والاخلاقية والقانونية.

وحضر نفس اللقاء المستشار السابق للنادي الأهلي محمد عثمان الذي دخل مؤخرًا في خصومة كبيرة مع مرتضى منصور، بسبب تشكيك رئيس الزمالك في وطنيته.

وقال محسن حافظ “جئت إلى هنا كي أدافع عن الناس المحترمين الذين لا أعرف لماذا يقوم مرتضى منصور بإهانتهم، ولا يوجد أحد يرد عليه. لا أدري كيف يذكر سيرتي وأنا في بيتي، لو أنا مرتش كما تقول يا مرتضى فأنت شيخ منصر، أنت لص القرن”.

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وواصل “مرتضى منصور يكره رئيس الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ويكره كل المشاهير، وسبق ولفق قصة عن عادل إمام لأنه كان في قمة مجده. الخطيب رجل محترم وابن ناس، وما الذي يخصك يا مرتضى بمعهد التعاون الذي تخرج فيه الخطيب؟ ولا حتى دبلوم تجارة؟ الخطيب شرف للمعهد وأعطى المعهد سعر”.

وأضاف محسن حافظ “تعرضت للسباب على قناة الزمالك، أنا التاريخ الأسود لك يا مرتضى منصور، لماذا تأتي بسيرتي على القناة؟ أنت تعي جيدًا ما طلبته مني خلال فترة عملي، طلبت مني اقتحام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات في قضية الدفاع الجوي كي أخبرهم بأنهم مرتشين”.

وختم حديثه “مرتضى منصور كذب عليكم لسنوات طويلة بأنه لعب الملاكمة، مرتضى منصور لم يكن له أي دخل في الرياضة، كيف تقول انك لعبت الملاكمة وأنت لم تلعب حتى (البلي)، كفاك كذبًا يا رجل”.