“ماركا” تكشف تشكيلة ريال مدريد ضد إيبار .. مركز واحد يُسبب كل الحيرة

دائمًا ما تكون صحيفة “ماركا” على اتصال جيد، عندما يتعلق الأمر بأعمال ريال مدريد الداخلية، واليوم يزعمون أنهم يعرفون تفكير مدرب النادي “زين الدين زيدان” فيما يتعلق بتشكيلة الفريق للأسبوع المقبل.

ويبقى الفرنسي لديه الكثير من الخيارات المتاحة، حيث لا يعاني الريال سوى من غيابين، وهما الصربي “لوكا يوفيتش” والمدافع “ناتشيو فيرنانديز”.

ويبقى خط الهجوم على وجه الخصوص، هو المشكلة بسبب كثرة العناصر المتاحة، وفقا للصحيفة، فإن تفكيره في المقدمة الثلاثية سوف تقرر تقريبا.

سيقود كريم بنزيمة الخط الأمامي، كما فعل طوال عهد زيدان على نطاق واسع ، ويعتبر البلجيكي “إدين هازارد” لديه مكان آمن، لم يكن قادرًا على النهوض بسرعة في الموسم حتى الآن، وسيأمل أن تسير هذه الفرصة الثانية بشكل أفضل.

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هذا يترك مساحة واحدة لملئها، والمرشحون هم الثنائي “ماركو أسينسيو” و”جاريث بيل“، يبدو أن الاثنين يتصارعان لإقناع مدربهما في التدريب، على أمل الحصول على إيماءة ضد إيبار يوم الأحد.

لعبت أسينسيو مرة واحدة فقط منذ يوليو الماضي بسبب إصابة خطيرة تعرض لها وأبعدته لمدة عام كامل، لذلك قد تكون هناك أفضلية للويلزي من أجل المكان الأساسي.

وفي باقي الخطوط، سيكون كورتوا هو الحارس، وأمامه خط دفاع مكون من الرباعي “فاران وراموس ومارسيلو وكارفاخال”، وأمامهم الثلاثي القديم “كاسيميرو وكروس ومودريتش”.