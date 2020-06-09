محمد عثمان يروي قصة مرتضى منصور مع بدر الطهطاوي

ظهر المستشار محمد عثمان، محامي النادي الأهلي المصري السابق، في بث مباشر على قناة الصحفي أبو المعاطي زكي بموقع يوتيوب، مساء اليوم الاثنين، وروى خلال اللقاء قصة مرتضى منصور مع المحامي القادم من الصعيد “بدر الطهطاوي” في عام 1994.

وتعهد المستشار محمد عثمان بكشف حقائق وفضائح موثقة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما قام مرتضى منصور بالتشكيك في نزاهته ووطنيته، وكانت البداية من خلال بث مباشر عبر قناة أحد أهم خصوم مرتضى منصور، الصحفي أبو المعاطي زكي.

وقال محمد عثمان “في عام 1994 وقعت مشكلة كبيرة لمرتضى منصور عندما دخل في خصومة مع الصحفي الصعيدي بدر الطهطاوي، انتهت بتعرض مرتضى منصور للضرب المُبرح”.

وأوضح “بدر الطهطاوي كان محامي صعيدي ورجل شهم، ومرتضى منصور حاول إرهابه بسبب دخوله في قضية ضده عن طريق الاتصال بابنة بدر طهطاوي وتهديدها وشتمها بألفاظ خارجة، لكن لم تمر سوى ساعات قليلة وذهب بدر طهطاوي إلى المحكمة الساعة 8 صباحًا ولقنه درسًا لن ينساه حتى وقتنا هذا، لدرجة أنه جَرد مرتضى من ملابسه أمام الجميع”.

شهادة محسن حافظ

أكد المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك محسن حافظ تلك الحادثة خلال تواجده في نفس البث المباشر على قناة أبو المعاطي.

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وقال محسن حافظ “بدر الطهطاوي طحن مرتضى منصور في محكمة عابدين، تأخرت عليه لمدة 10 دقائق فقط وعدت وجدته يعاني من ضربات ولكمات عديدة، ولو كنت موجود ربما لما حدث له أي شيء لأنني كنت أتحمل عنه الكثير. سبق وتعرض مرتضى منصور للسجن وخرج بقرار إصلاحي بعد فيلم وموضوع كبير وضرب ناري في أحد الملاهي الليلية”.

ووجه محمد عثمان رسالة واضحة إلى مرتضى منصور خلال هذا الفيديو، قال فيها “اقسم بالله يا مرتضى، أنت ومحمد رجب، لو جاءت سيرتي على قناة الزمالك اليوم، ستجد ما لا يسرك وستسمع وترى ما لا يسرك بشكل موثق”.

ووعد محمد عثمان جمهور الكرة المصرية بالكشف عن مستندات تخص أكبر قضية تهديد لرجال أعمال مصريين من جانب مرتضى منصور.

وقال “سأحكي أكبر قضايا تهديد لرجال أعمال يقوم بها مرتضى منصور في الوقت الحالي، وكيف يؤثر على مشروعاتهم وكيف يُجبرهم على دفع الإتاوات”.