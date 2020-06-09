لايبزيج يُبشر جماهير ليفربول: لا اتفاق مع تشيلسي بخصوص فيرنر

كذّب نادي لايبزيج الألماني الأنباء التي تحدثت عن توصل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق بشأن التعاقد مع نجمه “تيمو فيرنر”، خلال سوق الانتقالات، مشيرا إلى أن عملية الانتقال التي تحدثت عنها الصحف الألمانية والإنجليزية على نطاق واسع بعيدة عن الواقع.

وتحدث المدير الرياضي لنادي لايبزيج اوليفر مينتسلاف قائلاً “لم يقم تيمو فيرنر بتفعيل البند الموجود في عقده، ولم نحصل على أي عرض تعاقدي من أي ناد”.

وتابع “تيمو فيرنر يتحكم بالأمور وليس نحن، المهاجم أعلمنا قبل أسابيع قليلة بأنه يتطلع إلى الانتقال إلى ناد جديد”.

واعتبر مينتسلاف بأنه واثق من أن رحيل فيرنر في نهاية الموسم لن يخلق أي تعقيدات، وختم حديثه “أنا واثق من أننا سنجد حلا مع ناديه الجديد يسمح لنا بالمحافظة على خدماته في صفوفنا حتى نهاية الموسم”.

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ووفق تقارير صادرة في وسائل الإعلام ومن ضمنها “سكاي سبورتس” خلال الأسبوع الحالي، فإن فيرنر توصل إلى اتفاق للانتقال إلى تشيلسي في نهاية الموسم الحالي، مع استعداد النادي اللندني لتسديد مبلغ 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.

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يذكر أن هدّاف المانشافت قدم موسمًا استثنائيًا، وسجل 31 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 25 في 29 مباراة في البوندسليجا.