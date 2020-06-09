محمد عثمان: مرتضى منصور “فيروس” ومتعجب من موقف قناة الزمالك

تابع المحامي محمد عثمان، هجومه الشرس على رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” في إطار الحملة التي أطلق عليها “الكشف عن فضائح مرتضى منصور“.

ووصف محامي الأهلي السابق “محمد عثمان”، المستشار مرتضى منصور بـ “الفيروس” الذي أصاب مصر وخاصة مهنة المحاماة، والوسط الرياضي، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه عضو مجلس إدارة النادي الأهلي “محمد سراج الدين” في وقت سابق من الشهر الماضي خلال تصريح كتبه على موقع فيسبوك (اقرأ المزيد).

وكان محمد عثمان قد تعهد بنشر فضائح مرتضى منصور عبر قناته على موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي، بعدما قام مرتضى منصور بالإساءة إليه خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك.

إذلال مرتضى منصور لجعفر ويحيى

تعجب محمد عثمان من موقف قناة الزمالك التي تعد واجهة لنادي كبير وعريق، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يجلس نجمين كبيرين مثل فاروق جعفر وزميله طارق يحيي في حالة “إذلال” من جانب مرتضى منصور بهذا الشكل.

ورفض مرتضى منصور الرد على تصريحات محمد عثمان مؤكدا أنه لن يرد بنفس طريقته، وذلك من خلال تصريحاته مساء أمس الأحد عبر قناة الزمالك، مؤكدًا أنه سيلجأ للقضاء لمُحاسبة محامي الاهلي السابق على ما بدر منه.

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وأنهى محمد عثمان تصريحاته كاشفًا عن قيام عدد كبير من شباب المحامي بالتحرك من أجل العمل على شطب عضوية مرتضى منصور من نقابة المحامين المصريين.

واشتعلت حرب التصريحات “مرتضى منصور” و”محمد عثمان”، بعد قرار إدارة الأهلي بمطالبة الأخير بمقاضاة نادي الزمالك على خلفية قيامه بوضع لافتات كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي”.

وشكك مرتضى منصور في وطنية محمد عثمان، واتهمه بالتآمر ضد القوات المسلحة والجيش المصري لصالح جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول “محمد مرسي” (اقرأ التفاصيل).

واعتذر محمد عثمان إلى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن استكمال عمله كمستشار قانوني للنادي، من أجل الرد على إساءات مرتضى منصور بكل حرية.