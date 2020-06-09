الأهلي يواصل التصعيد ضد مرتضى منصور بخطابين قبل الفيفا

واصلت إدارة النادي الأهلي تصعيدها ضد تجاوزات رئيس الزمالك مرتضى منصور، عن طريق خطابين أرسلتهما إلى اتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية.

وأرسلت إدارة النادي الاهلي اليوم الاثنين خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري تطالب فيه بضرورة توضيح وتحديد موقفه من الشكاوى التي كان تقدم بها الأهلي ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وكانت إدارة الأهلي قد قدمت شكاوى عديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور بسبب التطاول الدائم منه على الرئيس محمود الخطيب وعدد آخر من أعضاء الأهلي.

خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة

شدد الأهلي في خطابه إلى اتحاد الكرة على أن صبره قد نفد بسبب تجاهل أعضاء اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد، للبت في الشكاوى ضد مرتضى منصور.

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وأشار خطاب الإهلي إلى أن جميع الشكاوى السابقة لم يبت فيها حتى الآن، مطالبًا مسؤولو الجبلاية بالرد النهائي إما بدراسة الشكاوى وأخذ قرار فيها أو بإعلان التنحي نهائي من تلك القضية.

خطاب الأهلي إلى اللجنة الأولمبية

قامت إدارة الأهلي بإرسال خطاب آخر في ذات السياق إلى اللجنة الأولمبية المصرية وطالت إدارة البطل القياسي للدوري المصري تحديد موقفها هى الأخرى من شكاوى النادي التي قدمت لها ضد مرتضى منصور.

وأكد الأهلي في خطابيه أنه ينتظر تحديد موقف كل من اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية من أجل التحرك والتصعيد وفقًا لما ينص عليه الميثاق الاولمبي واللوائح الدولية.

وتنوي إدارة الاهلي التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، واللجنة الأولمبية الدولية، في حال عدم حصول النادي على حقوقه من خلال اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية.