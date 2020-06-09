رياضة | الوحدة السعودي ينفي التفاوض مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوحدة السعودي ينفي التفاوض مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح نادي الوحدة السعودي، حقيقة مفاوضاته مع أحد نجوم النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال توفيق التونسي خلال مقابلة صحفية: "نادي الوحدة لا يفكر في ضم حسام عاشور، وكل الأخبار التي تشير لذلك غير صحيحة".

وأشارت تقارير صحفية، لرغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع عاشور خلال الميركاتو الصيفي، حيث كشف اللاعب خلال حديث له امتلاكه عدة عروض سعودية.

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وكان عاشور قد تراجع عن قرار اعتزاله السابق مع النادي الأهلي، بعد أن أثار مشكلة مع إدارة النادي بشأن تنظيم لقاء اعتزال له.

ووجه اللاعب انتقادات لإدارة الأهلي، لتقوم الإدارة بسحب عرضها له لتنظيم لقاء اعتزال وعرض العمل بالقناة أو النادي، ليتراجع عن قرار الاعتزال ويعلن عودته للملاعب.

وينتهي عقد قائد الأهلي السابق بنهاية الموسم الحالي، حيث سيغادر القلعة الحمراء بعد 17 عاماً مع الفريق الأول.