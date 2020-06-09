رياضة | ألميريا الإسبانى يرغب في ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألميريا الإسبانى يرغب في ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة فريق ألميريا الإسبانى فى التعاقد مع أحد نجوم بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت تقارير صحفية أن نادي ألميريا يرغب في ضم نجم بيراميدز ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان بيراميدز قد طلب 7 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب مما جعل الصفقة تتوقف خلال الفترة الماضية ولكن قام اللاعب بالتحدث مع مسؤولي بيراميدز مؤكد لهم أن مازال هناك رغبة من الفريق الإسبانى بالتعاقد معه.

وحسبما اشارت تقارير صحفية أن من الممكن بيراميدز أن يوافق على ترك دونجا على سبيل الإعارة فى حال عدم دفع المبلغ المطلوب في بيعه.