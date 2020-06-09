رياضة | تطورات عودة نيمار لـ برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات عودة نيمار لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم. وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة فى سعي البلوجرانا فى التعاقد مع نيمار. وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم البرازيلي مازال يحلم بالعودة لملعب كامب نو وتمثيل برشلونة مرة أخري. وأوضحت الصحيفة أن نيمار أبلغ المقربين منه برغبته الكبيرة فى العودة لبرشلونة والرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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