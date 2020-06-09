رياضة | النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن سعي نادي النصر للتعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع العاب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت شبكة "دوري بلس"، أن إدارة النصر ستعرض اسم إدواردو على المدير الفني للفريق روي فيتوريا كأحد الخيارات المتاحة في الميركاتو الصيفي القادم.

ويشترط النجم البرازيلي تقاضي 3 ملايين يورو كراتب في الموسم الرياضي الواحد، وهو نفس راتبة مع الهلال.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد إدواردو، مع الزعيم، في 30 يونيو 2020، في ظل خروج اللاعب من حسابات الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول.

والجدير بالذكر أن إدواردو البالغ من العمر 30 عاماً، انتقل إلى نادي الهلال، في صيف 2015، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي، وشارك مع الزعيم في 19 مباراة، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أحرز خلالهم 11 هدفا، فيما صنع 12 هدف آخرين.

وتوج النجم البرازيلي بجائزة ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية "الكرة البرونزية"؛ لمساهمته في حصد فريقه للمركز الرابع في البطولة، عقب تسجيله لهدف الهلال الأول أمام مونتيري المكسيكي، في المباراة النهائية من مونديال الأندية، فيما حصد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول جائزة أفضل لاعب في المونديال، وتوج برنو هنريكي لاعب فلامنجو البرزيلي على المركز الثاني.