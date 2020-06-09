رياضة | تركي آل الشيخ يوجه رسالة للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه حكم مصر. وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم مصر المحترم اتقدم لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بالتهنئة علي مرور ست سنوات علي توليكم حكم بلد عظيم بحجم مصر". وأضاف:" هنيئا لشعب مصر بسيادتكم زعيم وطني مصري عربي مخلص ارسي في وطنه قواعد العدل وسيادة القانون علي الجميع دون تفرقةً وفقك الله وسدد خطاك".

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