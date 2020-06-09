رياضة | شبكة انجليزية تختار رمضان صبحي ضمن الصفقات الأسوء فى هدرسفيلد تاون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شبكة انجليزية تختار رمضان صبحي ضمن الصفقات الأسوء فى هدرسفيلد تاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت شبكة examinerlive الإنجليزية لاعب منتخبنا الوطني رمضان صبحي المحترف ضمن صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي و المعار لصفوف النادي الأهلي الصيف الماضي ضمن الصفقات الأسوء في تاريخ النادي الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

وقالت الشبكة الإنجليزية أن لاعب منتخبنا الوطني رمضان صبحي يستحق التواجد ضمن الصفقات الأسوء في تاريخ النادي الإنجليزي حيث أنه لم يظهر بشكل جيد حتى الآن بعد أن كلف خزينة النادي مبلغ قدره 6 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الشبكة الإنجليزية الشهيرة أن رمضان صبحي لم يلعب مع هدرسفيلد سوى 4 مباريات فقط، ليعود اللاعب مرة أخرى في نفس العام إلى الأهلي على سبيل الإعارة بعد أن فشل في إثبات نفسه مع المدرب الألماني للفريق فاجنر.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني رمضان صبحي قد انضم لصفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي بمبلغ قدره 6 مليون جنيه إسترليني ليتم إعارته لصفوف النادي الأهلي في موسم 2019.