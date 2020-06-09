رياضة | ميسي يعود لتدريبات ويستعد لمواجهة مايوركا في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يعود لتدريبات ويستعد لمواجهة مايوركا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة أصبح مستعدًا لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بعد توقفها في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ميسي عاد إلى تدريبات برشلونة الجماعية، حيث تدرب بدون أي مشاكل مع بقية زملائه في الحصة التدريبية التي قادها كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي الذي تدرب يوم السبت الماضي بمفرده بسبب معاناته من انزعاج في عضلات الفخذ سيكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام ريال مايوركا في أولى مباريات الفريق الكتالوني بعد عودة الدوري الإسباني الذي توقف دام لقرابة ثلاثة شهور بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المميت.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى تواجد ميسي في التدريبات فإن أيضًا البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للبلوجرانا الذي خاض أيضًا تدريبات فردية محددة بالإضافة إلى تواجد لاعب الوسط الشاب رامون رودريجيز خيمينيز.