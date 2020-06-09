رياضة | شوبير: نعمل على إصلاح الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير: نعمل على إصلاح الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير، أنه سوف يقوم بعمل الكثير من الإصلاحات، في حالة فوزه بإنتخابات رئاسة اتحاد الكرة المصري.

وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، قائلا:" قراري الأول سيكون تشكيل رابطة لأندية الدوري الممتاز، وأخرى لأندية القسم الثاني، ولن أتدخل في شئون عملها".

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وتابع:" القرار الثاني سيكون رفض تأجيل أي مباراة في الدوري المحلي، حتى نحافظ على شكل المسابقة، مع عدم وجود استثناءات بين الأندية".

وواصل:" وجود رابطة الأندية، سيساعد بشكل كبير على إصلاح الكرة المصرية".

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.