رياضة | الزمالك يعلن موعد تجديد عقد كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن موعد تجديد عقد كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد تجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي،بعد نجاحه في قيادة الأبيض بالتتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي والصعود إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".

وتابع:" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".

يذكر ان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون،كان قد وضع برنامح تدريبي للاعبي الأبيض،من أجل تنفيذه خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.