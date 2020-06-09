رياضة | الغضب يجتاح لاعبي أكتوبر بسبب المستحقات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الغضب يجتاح لاعبي أكتوبر بسبب المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الغضب لدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي 6 أكتوبر لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة حتى الآن منذ قرابة ثلاثة شهور، بسبب توقف النشاط الكروي في مصر نتيجة انتشار فيروس كورونا

وأكد مصدر داخل فريق أكتوبر أن اللاعبين حصلوا على 60% من المرتبات بالاضافة الي 25% تم صرفهم قبل عيد الفطر والاعانة التي صرفها من جمعية اللاعبين المحترفين، وأن اللاعبين علموا بأن النادي حصل على مبلغ الاعانة من عدة أيام، ولكن رفض مدير النشاط الرياضي صرف المبلغ للاعبين الا بعد ظهور رؤية الدوري.

وأشار المصدر أن اللاعبين لم يحصلوا على مكافأت منذ بداية الموسم، والادارة تحجج دائما باللائحة، وميزانية النادي تعتمد على دخل من فرق كرة القدم التي تحقق انجازات. والتعهدات الخيالية التي يحصلها اللاعبين من إدارة النادى. وهناك اتجاه قوي من لاعبي الفريق بتصعيد شكوتهم لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاتهم بالكامل.

وطالب اللاعبين بعودة النشاط مرة أخرى، حيث أن المسابقة على وشك الانتهاء، واستكمالها سنتقذ اللاعبين من الازمات المالية التي تمر بهم، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 34 نقطة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.