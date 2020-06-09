شكرا لقرائتكم بلال: الزمالك طلب ضمي بعد الرحيل عن الأهلي ولكني رفضت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن أحمد فتحي خرج عن المألوف في عدم التجديد للأهلي ولم يدير الموضوع بشكل جيد لأنه كان من الأفضل له أن ينهي مسيرته في الأهلي، مضيفا: كنت أعتبر أحمد فتحي ابن من أبناء الأهلي ولم أتوقع رحيله بهذا الشكل، ولو مكانه لرفضت الرحيل عن الأهلي.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أحترم قرار شريف إكرامي وهو ذكي في قراره والادارة احترمت رغبة اللاعب في الرحيل، و إكرامي من حقه يلعب واختياره في الرحيل عن الأهلي موفق وهو تعرض للظلم في الأهلي لأنه لم يشارك في ظل تألق الشناوي.

فجر مفاجأة بأن الزمالك عرض عليه الانضمام لصفوفه بعد الرحيل عن الأهلي وعرض عليه أكثر من 2 مليون جنيه في الموسم الواحد ورفض، قائلا: أنا تربيت في الأهلي ومن الصعب اللعب للمنافس، رغم أنه عرض علي ضعف ما كنت أحصل عليه في الأهلي.

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أوضح: الزمالك تفاوض معي وقت وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية ولكني رفضت وفضلت الانتقال إلى سموحة مع محسن صالح، منتقدا عبد الله السعيد على قرار الرحيل عن الأهلي، مؤكدا أه كان سيحصل على امتيازات كتيرة في الأهلي مثل الاعلانات وامور أخرى ولو مكانه لاخترت الاعتزال في الأهلي.

أشار إلى أن محمود كهربا انتقل إلى الأهلي لأنه يبحث عن المجد والتاريخ أكثر من وجوده في الزمالك، كاشفا أن هناك عدد كبير من لاعبي الزمالك فضلوا اللعب للأهلي رغم أنهم من أبناء الزمالك مثل جمال حمزة وشيكابالا وطارق السعيد.