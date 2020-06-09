شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كارتيرون يوقع على تجديد عقده مع الزمالك السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، سيجدد تعاقده ويوقع على العقود السبت المقبل.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".
وتابع:" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".
وتضمن خطة جهاز الزمالك الطبى، كافة الإجراءات الإحترازية المقرر تطبيقها داخل النادى الأبيض حال عودة التدريبات ووضع المطهرات والتعقيم بصورة مستمرة فى جميع نواحى منظومة الكرة بالنادى الأبيض، مع متابعة حالة اللاعبين أولا بأول وتقسيمهم خلال التدريبات المختلفة لذا حرص كارتيرون على دراستها من جميع النواحى انتظاراً لمصير النشاط الكروى الذى سيتحدد خلال الفترة القادمة.
فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على استغلال فترة توقف النشاط الكروى من أجل إعداد تقرير كامل ومفصل عن الرجاء المغربى، لشرحه إلى لاعبى الزمالك وتعريفهم بكافة نقاط القوة والضعف بالفريق المغربى، عند استئناف النشاط الرياضى ويأتى تقرير كارتيرون الذى حرص على إعداده خلال الفترة الماضية، بعدما كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن احتمالين لاستكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى ظل تفشي فيروس كورونا، والذى تسبب فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى، وأكد "كاف" استئناف الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا من خلال مقترحين في خطاب أرسله إلى الاتحادات الأعضاء وجاء كالتالي: الأول: إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس أما المقترح الثاني فتقام مباراة الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية في المقترح الثاني يوم 23 أو 25 من نفس الشهر.
ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربى، بينما يواجه الأهلي، نظيره فريق الوداد المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بينما على مستوى كأس الكونفدرالية، سيلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، ونهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير وكان "كاف" قد قرر تأجيل نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى شهر ابريل الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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