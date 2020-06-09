ناتشو يعاني إصابة في الفخذ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الاثنين، أن مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز، يعاني إصابة عضلية في الفخذ اليمنى.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي: بعد الفحوص التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز تم اكتشاف إصابة عضلية.

ولم يكشف النادي المدة المتوقعة لغياب اللاعب، والتي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين، وثلاثة أسابيع.