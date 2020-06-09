اخبار الرياضه

ناتشو يعاني إصابة في الفخذ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ناتشو يعاني إصابة في الفخذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ثاني ترتيب لكرة القدم، أمس الاثنين، أن مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز، يعاني إصابة عضلية في الفخذ اليمنى.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي: بعد الفحوص التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز تم اكتشاف إصابة عضلية.

ولم يكشف النادي المدة المتوقعة لغياب اللاعب، والتي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين، وثلاثة أسابيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناتشو يعاني إصابة في الفخذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا