شكرا لقرائتكم خبر عن ناتشو يعاني إصابة في الفخذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الاثنين، أن مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز، يعاني إصابة عضلية في الفخذ اليمنى.
وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي: بعد الفحوص التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز تم اكتشاف إصابة عضلية.
ولم يكشف النادي المدة المتوقعة لغياب اللاعب، والتي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين، وثلاثة أسابيع.
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