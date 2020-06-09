حبس مدير وفاق سطيف ووكيل لاعبين بشبهة التلاعب في النتائج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة جزائرية بحبس مدير نادي وفاق سطيف، ووكيل لاعبين حتى نهاية التحقيق الجاري في شبهة التلاعب في نتائج مباريات كرة قدم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم حبس فهد حلفاية، المدير العام لوفاق سطيف المشارك في منافسات الدرجة الجزائرية الأولى، ووكيل اللاعبين نسيم سعداوي، بعد الاستماع لأقوالهما وتوجيه الاتهام لهما من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي محمـد بوسط العاصمة الجزائرية أمس الأحد.

وبدأ التحقيق منتصف مايو بعد انتشار تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الرجلين يتحدثان فيها عن ترتيب نتائج مباريات، وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الشباب والرياضة بإيداع شكوى ضد مجهول.

ووجهت لنسيم سعداوي تهم المساس بحرية الأشخاص والتشهير، وتسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات، بحسب الوكالة الرسمية.

وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق، قال سعداوي: إنه يجهل منع تسجيل المكالمات الهاتفية بموجب القوانين المحلية، مؤكداً أن هدفه من تسجيل المكالمة هو حماية نفسه، وإثبات براءته في هذه المساومة، بينما أكد حلفاية أن التسجيل مُفبرك. ومثُل أمام قاضي التحقيق أيضاً رئيس نادي اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية.

كما تم الاستماع لمسؤولي أندية آخرين كشهود، بينما لم يحضر للتحقيق رئيس مجلس إدارة أهلي برج بوعريريج، أنيس بن حمادي، لأسباب صحية، والمدير العام لاتحاد بلعباس، قدور بن عياد الذي فوض محاميه، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية.