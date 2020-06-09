شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب الأفريقي يتراجع أمام غزو شمال أفريقيا في الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فان ظاهرة التعاقد مع لاعبين من شمال أفريقيا تتزايد في الدوري المصري عن الموسم الحالي الذي شهد أكبر حضور للاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري، في المقابل فان تواجد اللاعب الأفريقي في الدوري المصري لا يزال يتراجع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وضح من خلال المفاوضات التي تقوم بها الأندية المصرية في الوقت الحالي مع لاعبين أجانب لضمهم.

وظهرت العديد من أسماء لاعبي شمال افريقيا في الفترة الحالية في مقدمتهم حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي ومن قبله والجزائري كريم عريبي، والتونسي وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي ، في المقابل فان الإنجولي أري بابل هو الوحيد الذي يمثل جنوب القارة السمراء في ترشيحات القطبين.

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وتضم أندية الدوري في الموسم الحالي ما يقرب من 82 لاعبًا أجنبيًا من 32 جنسية علي مستوى العالم، تحتل قارة أفريقيا بالطبع نصيب الأسد في التواجد بالدوري المصري، ولكن الأبرز يظل محترفو الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية المقدمة علي اعتبار ان أندية الصدارة تضم لاعبين أجانب دوليين.

تونس احتلت صدارة الدول الأفريقية تواجدًا في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 لاعبين وهم: علي معلول "الأهلي" وفرجاني ساسي "الزمالك" وعمر لعيوني "بيراميدز" وسيف الجزيري "المقاولون العرب" وايمن الطرابلسي "الإنتاج الحربي" وفخر الدين بن يوسف "الإسماعيلي" وايوب بن مشرق "حرس الحدود" ورفيق كابو "وادي دجلة".

أوغندا ونيجيريا تقاسمتا المركز الثاني برصيد 7 لاعبين لكل منهما، فلاعبو نيجيريا هم: جونيور أجايي "الأهلي" ومعروف يوسف "المقاولون العرب" وجاكوب "المقاولون العرب" وايزي ايمكا "المصري" وأوستن اموتو "المصري" وانتوني لوكاسا "حرس الحدود" وايدو موسيس "المقاصة"، أما أوغندا فمثلها كل من عبده لومالا "بيراميدز" وإيمانويل اكوي "الاتحاد السكندري" وديريك "سموحة" وباتريك كادو "الإسماعيلي" والان كامبادي "الجونة" وتاديو لوانجا "طنطا" وخالد اوتشو "المقاصة".