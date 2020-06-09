شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف التفاصيل المالية لعقد مصطفى شوبير.. وحقيقة رحيل إكرامى بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، حقيقة ما تردد حول حصول مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق المقيد تحت السن، على عقد ضخم مع القلعة الحمراء كونه نجل أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر السابق.

أكد عبد الحفيظ فى تصريحاته لبرنامج "ملك وكتابة" عبر شاشة الأهلى، أن عقد مصطفى شوبير وصل فى الموسم الحالى لـ 450 ألف جنيه شاملة الضرائب، وحينما سيصل سنه لـ 22 سنة سيتم تعديل تعاقده ليصبح بقيمة مليون و200 ألف جنيه شامل الضرائب أيضًا، كما سيتم تعديله مرة أخرى حينما يصل اللاعب لسن الـ 24 عامًا، لافتًا إلى أن سياسة الأهلى أن يتم تعديل عقود اللاعبين بهذا النظام ووفقًا لاحتياجات الفريق.

وعن رحيل شريف إكرامى من أجل قيد مصطفى شوبير فى قائمة الفريق الأول، أكد سيد عبد الحفيظ أن الجميع على علم بأن إكرامى هو صاحب قرار الرحيل نظرًا لرغبته فى خوض تجربة جديدة وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، قائلاً: "أتعلمت أن الأهلى أقوى حاجة فى المنظومة، وأى لاعب اتخذ قرار الرحيل نتمنى له التوفيق مع الاحترام المتبادل".

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كما طمأن مدير الكرة الجماهير على الحالة الصحية لأحمد فتحى بعد تعرض أسرته للإصابة بفيرس كورونا، مؤكدًا أنه سيخضع لمسحة أخرى للتأكد من سلامته.

وعن حسام عاشور، قال سيد عبد الحفيظ: "عاشور لاعب محترم وصاحب خلق وساهم فى العديد من بطولات الأهلى، والجهاز الفنى كان رافض حسام عاشور من الناحية الفنية لذلك قدمنا له عروض استثنائية لم تقدم لأحد من قبل تقديرًا لعطائه، وفى أزمته الأخيرة فضلنا الحفاظ على مصلحة الفريق دون النظر لمصلحة فرد، لذلك تم توجيه الشكر له".