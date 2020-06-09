شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: رفضت عرضا من الزمالك بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال مهاجم الاهلى الأسبق، أن الزمالك عرض عليه الإنضمام إليه عقب الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة تولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق الأبيض موسم 2010 وبعرض مادى يتخطى حاجز الـ2 مليون جنيه فى الموسم إلا انه رفض نظرا لأنه تربى داخل جدران النادى الأحمر ورفض اللعب فى النادى المنافس له .

وأضاف بلال فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن تعاقد مع سموحه وقتها فى إطار رغبة الإدارة فى بناء جيل قوى لحصد البطولات إلا أن تدخل بعض الأشخاص وقتها حال دون استكمال المشروع بالشكل الذى يليق بإمكانيات النادى .

وعن كهربا أشار مهاجم الأهلى الأسبق أن مهاجم الزمالك السابق جاء للقلعة الحمراء رغبة منه فى الحصول على المجد الشخصى وتحقيق البطولات مع أكبر نادى فى مصر والشرق الأوسط، مؤكدا ان كل اللاعبين القادمين من ميت عقبة للأحمر يأتون لنفس السبب .

من ناحية أخرى كشف أحمد بلال أن أحمد فتحى ظهير أيمن القلعة الحمراء المنتقل حديثا لبيراميدز تعامل فى ملف التجديد للمارد الأحمر بشكل خاطئ ولم يدير الموضوع بشكل جيد لأنه كان من الأفضل له أن ينهي مسيرته في الأهلي .

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وأضاف بلال أنه كان يعتبر أحمد فتحى أحد أبناء النادى الأهلى بالرغم من أنه كان قادما من الإسماعيلى ، إلا أنه بعد البطولات التى حصل عليها مع المارد الاحمر وعدد السنين الطويلة التى شارك فيها مع الأهلى اعتبرته الجماهير أحد أبناء النادى وكان يتمنى استمراره خاصة وأنه اقترب من نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة .

فى الوقت نفسه شدد مهاجم الأهلى الأسبق أنه احترم كثيرا موقف شريف إكرامى حارس الأهلى من إصراره على الرحيل عن النادى لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى مع إحدى الفرق المنافسة فى ظل التألق الكبير للحارس الأساسى للأهلى حاليا محمد الشناوى ، مشيرا إلى أن إكرامى لديه أكثر من موسم للعب بشكل أساسى نظرا لأنه يمتلك شخصية وقدرات خاصة للعب والتألق من جديد .

أما عبد الله السعيد فقال أحمد بلال أنه يختلف مع اللاعب تماما وكان هيحصل على امتيازات كثيرة في الأهلي مثل الاعلانات وأمور أخرى لو استمر ، إلا أنه تشبع من البطولات ونظر للمادة فقط وهو ما جعله يفضل الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من الإنجاز