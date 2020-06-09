شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهاجمين أهلاوية على رادار بيراميدز.. ورفض صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل 3 مهاجمين أهلاوية رادار نادي بيراميدز تمهيدًا للتعاقد مع واحد أو اثنين منهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرغب بيراميدز في تدعيم مركز الجناح وصانع الألعاب، ودخل الثلاثي أحمد الشيخ وعمار حمدي وناصر ماهر دائرة اهتمامات بيراميدز، في الوقت الذي تم التحدث مع اللاعبين لمعرفة رأيهم قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الأهلي.

واستبعد مسئولو بيراميدز صالح جمعة من حساباتهم الفنية رغم الحاجة لتدعيم مركز صانع الألعاب في ظل عدم مشاركة صالح جمعة منذ فترة طويلة من الأهلي من ناحية، ولتكرار مشاكل اللاعب السلوكية وهو الأمر الذي أخرجه من حسابات فايلر من ناحية أخرى، ويحاول مسئولو بيراميدز في ضم أكثر من لاعب مميز بعد النجاح في ضم أحمد فتحي بشكل رسمي والاقتراب من ضم الحارس شريف إكرامي.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبًا.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).