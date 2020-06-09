شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جلسة مع كارتيرون السبت المقبل لتجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض وجهازه الفني، يوم السبت المقبل، من أجل تجديد تعاقد المدرب الفرنسي، مضيفًا خلال تصريحاته في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، عن أنه تم الاتفاق علي كل البنود لتجديد تعاقد الجهاز الفني .

وكان مسئولو الزمالك ينتظرون الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.

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كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عن عقده جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحديث معه حول تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، قائلا عن ذلك الملف، "قطعنا مشوارا جيداً وهنجدد قريب جداً لكارتيرون وسيتم الإعلان بصورة رسمية عن هذا الأمر".

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على استغلال فترة توقف النشاط الكروى التى تأتى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل إعداد تقرير كامل ومفصل عن الرجاء المغربى، لشرحه إلى لاعبى الزمالك وتعريفهم بكافة نقاط القوة والضعف بالفريق المغربى، عند استئناف النشاط الرياضى المتوقف خلال الفترة الحالية، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.