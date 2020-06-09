طنطا يطالب اتحاد الكرة بتحمل تكاليف عودة الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو نادى طنطا من مسئولي اتحاد الكرة تحمل تكلفة جميع الإجراءات الاحترازية التى يجب أن يلتزم بها الفريق الكروى عقب استئناف النشاط الرياضى واستكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا. وقرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى ومباريات بطولة الدورى المصرى. ويأتى قرار مجلس إدارة النادى بسبب توقف جميع الموارد التى تمنح دخل للنادى خلال الفترة الماضية فى ظل أنتشار فيروس كيورونا المستجد حول العالم . Advertisements ويبحث مسئولو نادى طنطا برئاسة بالاشتراك مع اللجنة الطبية أزمة اللاعبين المغتربين الذين يتواجدون خارج محافظة طنطا قبل عودة النشاط الرياضى وذلك لضمان سلامتهم وقلة الاختلاط بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد، حيث تدرس اللجنة الطبية برئاسة طارق المعداوى العروض المقدمة لوضع بوابات التعقيم التى سوف يتم الاستعانة بها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مقر النادى استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى من منتصف الشهر الجارى. كما طلب مسئولو بعض الأندية من اتحاد الكرة في حالة عودة بطولة الدوري الممتاز أن يتم اللعب على ملاعبها وعدم نقلها لملاعب أخرى، خاصة أن هناك ملاعب تستطيع استضافة المباريات بصورة طبيعية مع توفير كامل الاحترازات الطبية التى سيتم استخدامها سواء في التدريبات أو المباريات، وذلك توفيرا للنفقات على الأندية واتحاد الكرة، خاصة أن إقامة فريق خارج المحافظة سيحمله تكاليف إقامة فى الفنادق و إيجار ملاعب للتدريب والمباريات، وعدهم مسئولو الجبلاية بدراسة هذا الأمر فور تحديد الموقف النهائي الخاص باستئناف بطولة الدورى من عدمه.

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