شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى فتحى: الزمالك استغنى عنى دون علمى و"شيكابالا" عمل فيا مقلب حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسنى فتحى قائد فريق مصر المقاصة أنه تفأجأ من قرار مجلس إدارة النادى الأبيض من الاستغاء عنه والعودة إلى الفريق الفيومى مرة أخرى وتم إبلاغه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وأنه تعرض للظلم بسبب عدم منحة فرصة كاملة تحت قيادة طارق يحيى.

وأوضح حسنى فتحى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه ينتمى الى نادى الزمالك ولديه مستحقات مالية لم يحصل عليها حتى الآن ولكن لم يطلبها بسبب عشقة للجمهور الأبيض وقيمة عقدة مليون جنيه حصل على 55 % منها فقط وهذا من أقل العقود فى الفريق الأبيض بتلك الفترة.

كشف حسنى فتحى عن بعض المواقف الكوميدية بينه وبين محمود عبد الرازق "شيكابالا" حيث قام بالاتصال به فى وقت متأخر وتم اتهامه بأنه يتواجد بأحد الأمكان وطالبه بتصوير نفسه نائمًا لإثبات تواجده فى المنزل ويتواجد برفقة رئيس النادى لتجديد عقد محمود "جنش" حارس الفريق الأبيض وقام أحد المتواجدين بالحديث معه على صفة رئيس النادى وطالبه بالحضور الى مقر النادى فى السادسة صباحًا وقام جنش بكشف الأمر له بأنه مقلب وعند الذهاب الى المران باليوم التالى اكتشف بمعرفة جميع اللاعبين .

وأشار حسنى فتحى إلى أنه من أصعب اللاعبين الى واجههم التونسى على معلول لاعب الأهلى بسبب تواجدة فى المناطق الهجومية بشكل دائم وأن أحمد فتحى من أفضل ظهير أيمن فى الكرة المصرية بسبب امتلاكه الروح العالية .