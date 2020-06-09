شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحتفل بالذكرى الـ64 لتأسيس الدفاع الحسنى الجديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول بذكرى الـ64 على تأسيس النادى المغربى الدفاع الحسنى الجديدى عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تجمع مدربين الفريق الكروى حيث كان يتولى القيادة الفنية موسم 2014/2015 .

ووجه طارق مصطفى الشكر إلى مجلس إدارة النادى و الجهاز الفنى واللاعبين وعمال غرفة الملابس على الفترة التى تواجد بيها مع الفريق المغربى .

أعلن نادى الدفاع الحسنى الجديدى رسميا الاتفاق مع عزيز بودربالة نجم الكرة المغربية الشهير لشغل منصب مدير رياضى للنادى، فى إطار الهيكلة الفنية الجديدة للنادى المغربى الذى يراهن على تكوين فريق يمكن منه الاستثمار فى العناصر المميزة مستقبلا.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن بودربالة الملقب بـ"شوارع المراوغة" الحاصل على الرخصة " A " وقع عقدا احترافيا يمتد لثلاثة مواسم مع الفريق الجديدي، حيث ستمنح له صلاحيات موسعة من قبيل الإشراف على مركز التكوين، فضلا عن تنفيذ مخططات عمل المكتب المسير بتنسيق تام مع الطاقم الفنى للفريق الأول وفق الاختصاصات المحددة له.

وأضافت الصحيفة المغربية أن من بين المهام التى سوف تسند للمدير الرياضى الجديد، إلى جانب تدبير المرحلة الانتقالية للفريق برفقة المدرب المؤقت جمال الدين أمان الله بعد استئناف البطولة الوطنية، دراسة السير الذاتية للمدربين الذين عرضوا خدماتهم على الدفاع واختيار الأفضل خلال المرحلة المقبلة

Advertisements

وتسعى إدارة الدفاع الجديدى لهيكلة النادي، من خلال إحداث عدة تغييرات خاصة على المستوى الفني، علما بأن الفريق انفصل مؤخرا عن المدرب عبد القادر عمراني.

ولعب بودربالة للوداد والمنتخب المغربي، وكانت له تجارب احترافية ناجحة فى أوروبا، خاصة فى سويسرا وفرنسا.