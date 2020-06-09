شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: "كاف عمل طبخة وقدم نادي القرن على طبق للأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي طارق يحيي نجم الزمالك السابق، الطريقة التي احتسب بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نادي القرن الأفريقي والتي حسمها الأهلي لصالحه، وقال طارق يحيي في تصريحات خلال تقديمه برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك الفضائية إن نادي القرن "اطبخ واستوى واتقدم على طبق للأهلي رغم أن القلعة البيضاء هي الأحق بالحصول على اللقب".

أوضح طارق يحيي أنه سعيد بمبادرة الدعم المقدمة من جانب نجوم الزمالك خلال الفترة الحالية لدعم مطالب النادي الخاصة بأحقيته في لقب نادي القرن.

وعقدت اللجنة المكلفة بملف نادي القرن بنادي الزمالك، اجتماعًا من أجل تحضير كل المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر، فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

وتتواصل لجنة ملف نادى القرن بالزمالك، مع الدكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقى، من أجل الاستعانة به ملف القضية والذى أكد أنه لم يشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن في افريقيا، مشيراً إلي أن مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية في إفريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمي بأي شئ بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها.