شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث السابق لـ الوحدة السعودي: حسام عاشور مطمع للأندية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عاطف الأحمدي، المتحدث السابق لنادي الوحدة السعودي، أن اللاعبين المصريين أثبتوا جدارتهم فى الدوري السعودي خلال الفترة السابقة، وقال الأحمدي في تصريحات تليفزيونية، "لا أعتقد أن المفاوضات بين الوحدة والزمالك تسير بجدية بسبب عدم وضوح الرؤية فى سوق الانتقالات الصيفية من جانب الاتحاد الدولي".

وعن مفاوضات الوحدة للتعاقد مع أوناجم أوضح: "بالطبع النادي السعودي يرغب فى التعاقد مع اللاعب بعدما أثبت جدارته مع الزمالك منذ انضمامه فى بداية الموسم الجاري".

أشاد عاطف الأحمدي، بإمكانيات حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، مشددًا على أنه يتمني انضمامه إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال الأحمدي: "حسام عاشور لاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة والأندية السعودي تسعي للتعاقد معه فى الفترة المقبلة، فهو لاعب كبير وأتمني وجوده فى الدوري السعودي".

وأضاف: "عاشور مطمع للأندية السعودية، ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية فى سوق الانتقالات المقبلة، تتسبب فى عدم المفاوضات بجدية".