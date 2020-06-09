شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون العرب: طاهر يفضل الاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب عن أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق من أفضل اللاعبين فى مصر في مركزه حاليًا بسبب الإمكانيات العالية التى يتمتع بيها من سرعات ومهارات وأنه يفضل الاحتراف الخارجى خلال المرحلة المقبلة قائلاً: "طاهر محمد طاهر من أفضل لاعبي مصر في مركزه فهو لديه مهارات وسرعات كبيرة ة طاهر يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة وحال عدم تلقي طاهر، أي عروض أوروبية، أتمنى استمراه مع الفريق في الفترة المقبلة، حتى تأتي له عروض مناسبة " .

وأوضح علاء عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" قائلا: "نرغب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف والمهاجم شكري نجيب، من ناديي الزمالك والإسماعيلي بشكل نهائي واللاعبان رحبا بالاستمرار مع المقاولون ويتبقى المفاوضات مع أنديتهما".

وأجل مسئولو المقاولون العرب مناقشة ملف الصفقات الجديدة فى الميركاتو الصيفى إلى ما بعد منتصف يونيو الجارى، حيث تقرر الدولة مصير مسابقة الدورى العام، من حيث الاستئناف أو الإلغاء، وفقاً لتداعيات أزمة وباء كورونا المستجد، وأكد محمد عادل، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة، أنه فور تحديد مصير الدورى سيتم حسم الملفات العالقة مثل ملف الصفقات.

وأضاف عادل أنه من المقرر عقد جلسة مع عماد النحاس وجهازه الفنى فور الإعلان عن المصير النهائى للدورى لتحديد الخطوات التى سيتم اتخاذها لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة.

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.