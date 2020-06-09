شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المسيح: الإسماعيلي من أعظم الأندية التى تكتشف النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن عبد المسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أن الدراويش من أعظم الأندية التى تكتشف النجوم والمواهب عبر التاريخ، وقال عبد المسيح تصريحات تليفزيونية: "لو لم يفرط الإسماعيلي فى نجومه على مدار تاريخه لما خرجت البطولات عن قلعة الدراويش"، مضيفًا "كان يجب على مسئولي الإسماعيلي على مدار الفترات السابقة الحفاظ على أبنائه ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق".

وأكد نجم الإسماعيلي السابق، أن الفرنسي ديدييه جوميز، المدير الفني للدراويش لم يقدم المطلوب منه خلال الفترة الماضية، مضيفاً "المدرب الفرنسي لم يقدم أى لمسات فنية للإسماعيلي منذ التعاقد معه، فهو لا يتواصل مع الجهاز المعاون على الإطلاق، ومن وجهة نظري المدرب المحلي الأفضل للدراويش".

وأضاف: "لا توجد أى بصمات للفرنسي جوميز مع الإسماعيلي، وكنت أفضل استمرار محمود جابر حتي نهاية الموسم لأنه هو الذى اختار اللاعبين فى بداية الموسم الجاري".

وأشار محسن عبدالمسيح، إلي أن حسني عبدربه قائد الاسماعيلي السابق، تاريخ كبير ولكنه ظلم نفسه بعد اعتزاله بهذه الطريقة خلال الفترة الماضية.

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وقال عبدالمسيح : "كان يجب على حسني عبدربه الاستمرار ضمن صفوف الإسماعيلي وعدم الاعتزال بهذه الطريق، فهو كان القائد داخل صفوف الدراويش".

وواصل : "لا يوجد قائد حقيقي داخل صفوف الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن باهر المحمدي لا يزال صغيرا على تحمل قيادة الدراويش".

وتابع عبد المسيح، "إبراهيم عثمان محب للنادي الإسماعيلي ولكنه ديكتاتور فى إدارته للنادي خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "تدخل إبراهيم عثمان فى عملي وراء رحيلي عن منصب مدير الكرة، وكان يجب الحفاظ على اسمي وتاريخي داخل قلعة الدراويش".