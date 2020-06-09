شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف: كنت خايف من الانضمام للأهلى 2007 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد رؤوف لاعب الأهلي وإنبي السابق، بأنه فضل الانتقال للفريق البترولي رغم عرض الأهلي بسبب كثرة النجوم في الفريق الأحمر وخوفته من الجلوس احتياطيًا، وأضاف رؤوف في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين:"كنت قريبا من الأهلي في 2007 وحصلت على 50 ألف جنيه بالفعل، لكنهم تفاجئوا بتوقيعي مع إنبي وقررت إعادة الأموال التي حصلت عليها وقمت بالتوقيع داخل الجراح وتفاجأ مسئولى الأهلى من هذا القرار".
وكشف اللاعب عن أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للاهلي، كان السبب وراء رحيله عن القلعة الحمراء، رغم أنه كان يسير بخطوات جيدة منذ انتقاله للفريق في عام 2014 وأن جاريدو لم يكن مديرا فنيا قويا في إدارة المباريات وليس هو صاحب الفضل في فوز الأهلي بلقب الكونفدرالية الأفريقية قائلاً: "جمهور الأهلي هو صاحب الفضل في تحقيق الكونفدرالية وليس جاريدو، والمدرب الإسباني يهتم ببعض الأمور خارج الملعب من تحكيم ويترك الأمور الفنية".
وأوضح أحمد روؤف أنه كان قريبا من الانضمام الى فريق الزمالك موسم 2014 ولكن المسئولين لم يحسموا الأمر وجاء الأهلى وتمكن خلال 48 ساعة من ضمى .
واختتم أحمد رؤوف تصريحاته أنه لم يقدر على اللعب فى دورى الدرجة الثانية برفقة فريق بتروجيت وعقب خسارة قضية صعودة الفريق البترولى للدورى الممتاز وقرر فسخ تعاقدة خلال تقديم شكوى وثم الاعتزال كرة القدم .
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