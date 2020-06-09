شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: حفل تنظيم أمم أفريقيا 2019 أبهر العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت بالقاهرة أن تنظيم حفل افتتاح البطولة الذى أقيم تحت سفح الأهرامات وأمام أبو الهول ما زال خالدًا فى ذاكرة الجميع، وتميز عن حفل قرعة كأس العالم التى أقيمت بروسيا 2018 .
وأضاف فضل فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن مصر نجحت فى تنظيم أمم أفريقيا 2019 بشكل أبهر الجميع، مؤكدا أن الجميع مازال يتذكر افتتاح كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن تلك البطولة ستبقى فى ذاكرته مدى الحياة لأنه رأى فيها حب الجميع من أجل إعلاء كلمة مصر بسبب الدعم اللامحدود من القيادة السياسية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤكدا أن الجميع قدم ما عليه من مسئولين ومتطوعين من أجل إخراج البطولة في أفضل صورة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي على جهوده من أجل إخراج البطولة في أبهى صورها.
وأردف: الدولة بذلت مجهود كبير من أجل خروج البطولة بشكل مبهر، والجميع تعاون من أجل الخروج بهذا الشكل المشرف، مضيفا الدولة وفرت كل إمكانياتها من أجل إنجاح البطولة.
وتدين الرياضة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسى بالكثير والكثير، فبعد مرور 6 سنوات على مسيرته الرائدة والحافلة بالإنجازات فى شتى المجالات نجد أن الرياضة المصرية شهدت طفرة رائعة فى عهد الرئيس السيسى، بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى.
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