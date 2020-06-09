شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: فتحى "أخطأ" والسعيد بحث عن "المادة" وأحترم موقف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال مهاجم الأهلى الأسبق أن أحمد فتحى ظهير أيمن القلعة الحمراء المنتقل حديثا لبيراميدز تعامل فى ملف التجديد للمارد الأحمر بشكل خاطئ ولم يدر الموضوع بشكل جيد لأنه كان من الأفضل له أن ينهي مسيرته في الأهلي .

وأضاف بلال فى تصريحات لملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أنه كان يعتبر أحمد فتحى أحد أبناء النادى الأهلى بالرغم من أنه كان قادمًا من الإسماعيلى، إلا أنه بعد البطولات التى حصل عليها مع المارد الأحمر وعدد السنين الطويلة التى شارك فيها مع الأهلى اعتبرته الجماهير أحد أبناء النادى وكان يتمنى استمراره خاصة أنه اقترب من نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة .

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فى الوقت نفسه شدد مهاجم الأهلى الأسبق على أنه يحترم كثيرا موقف شريف إكرامى حارس الأهلى من إصراره على الرحيل عن النادى لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى مع إحدى الفرق المنافسة فى ظل التألق الكبير للحارس الأساسى للأهلى حاليا محمد الشناوى مشيرا إلى أن إكرامى لديه أكثر من موسم للعب بشكل أساسى نظرًا لأنه يمتلك شخصية وقدرات خاصة للعب والتألق من جديد .

أما عبد الله السعيد فقال أحمد بلال أنه يختلف مع اللاعب تماما وكان هيحصل على امتيازات كثيرة في الأهلي مثل الاعلانات وأمور أخرى لو استمر ، إلا أنه تشبع من البطولات ونظر للمادة فقط وهو ما جعله يفضل الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من الإنجازات .

من ناحية أخرى كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن الفارق بين موقف أحمد فتحي وشريف اكرامي بالنسبة للإعلان عن التعاقد معهما من جانب نادي بيراميدز خاصة ان عقدهما مع الأهلي انتهي بنهاية الموسم الحالي، وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن السر وراء إعلان النادي عن تعاقده مع أحمد فتحي مؤكدا أن كثرة الحديث عن فكرة إلغاء النادي لتعاقده مع اللاعب وعدم إكمال التعاقد كانت السبب الرئيسي وراء إعلان الصفقة المبكر مشددا على أن أحمد فتحي تاريخ كبير ولاعب أسطوري ولا يمكن قبول تعرضه لأي إهانة ولذلك أعلن النادي سريعا ضمه وهو إضافة هائلة لأي فريق.