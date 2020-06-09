شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: "خسائر إلغاء الدورى أكبر من عودته.. وليه نلعب الكأس بس؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، اندهاشه من المقترحات التى تطرح على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى بعودة استئناف مسابقة كأس مصر فقط، مع اتخاذ قرار بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز، قائلاً: "مش فاهم يعنى إيه ألعب الكأس فقط، وألغى الدورى، إيه المنطق ده؟ ويعني إنه أجهز فريق بالكامل وتدريبات لمدة شهر أو أكثر لمجرد إنى مطالب بخوض مباراة واحدة فقط.. والفرق اللي خرجت من كأس مصر تحمد ربنا بقي؟".

أضاف عبد الحفيظ خلال تصريحاته فى برنامج "ملك وكتابة" عبر شاشة "الأهلى"، إن البعض يتحدث عن خسائر الدورى حال عودته، لكن فى الواقع أن الخسائر ستكون أضخم فى حالة إلغائه، موضحًا: "الرياضة مثل باقى الهيئات والشركات الحكومية، ولازم ترجع بالشكل الطبيعى ولو أحد من اللاعبين تعرض للاصابة يتم التعامل معاه مع استمرار المسابقة بالشكل الطبيعى".

وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء حديثه، متعجبًا ممن يقولون أن عودة النشاط لا تعنى عودة المسابقات، فكيف سيعود النشاط دون تحديد مصير المسابقات، قائلاً: "هقعد أتدرب وأتدرب وأتدرب دون هدف أو فائدة؟.. واتجاه الدولة أن تعود الحياة لطبيعتها، دون النظر لمصلحة أى طرف على حساب الأخر".

أردف عبد الحفيظ حديثه، إنه فى حالة إلغاء الدورى وبدأ استغناء الفرق عن بعض لاعبيها، ستتضرر تلك الفرق فى البطولات الأفريقية نظرَا للقائمة التى سبق وتم تسجيلها ثم رحل اللاعبون فى منتصف العام.

Advertisements

وعن النقد الذى تعرض له بسبب ظهوره فى برنامج المقالب الذى يقدمه رامز جلال، قال سيد عبد الحفيظ: "أهون علي أن أظهر فى برنامج مقالب (هزاره تقيل شوية) أحسن ما يطلع حد يقعد يهين فيا على الهواء".

ورفع النادي الأهلي درجة الاستعدادات القصوى لعودة الدوري المصري الممتاز وبطولة أفريقيا التي ينافس فيها على اللقب خلال النسخة الحالية والتي ينتظر فيها مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة المنتظر.

وأعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية وتوقف كافة الأنشطة الرياضية والبطولات.