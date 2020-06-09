شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: صرف جميع مستحقات الفرق الرياضية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم صرف جميع مستحقات الفرق الرياضية في كل القطاعات يوم السبت المقبل، مضيفاً خلال تصريحاته في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، أنه تم الاتفاق مع إداري لكل فريق للتواصل مع اللاعبين لصرف الشيكات الخاصة بمستحقاتهم حتي لا يحدث ازدحام في صرف المستحقات .

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على الحصول على رغبة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادى الأبيض قبل الدخول فى مفاوضات رسمية لحسم أى صفقة، وذلك من أجل تجنب المزايدات فى الصفقات، ويواصل المجلس الأبيض تحركاته من خلال المشاورات مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وذلك بعدما حددت إدارة النادى بالاتفاق مع الجهاز الفنى بعض المراكز التى تحتاج إلى التدعيم بالموسم الجديد، وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن، حيث استقر المجلس الأبيض على ضرورة حسم أى لاعب مرشح للانضمام إلى الفريق لرغبته أولاً فى ارتداء القميص الأبيض وتفضيله عن أى نادى آخر من أجل الانضمام إلى قلعة ميت عقبة.

فيما كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن البرازيلى كينو، لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي، كان ضمن اللاعبين المعروضين على الزمالك خلال الفترة الماضية للتعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، وذلك عقب انتهاء إعارته إلى الجزيرة، وأضاف المصدر أنه تم استبعاد فكرة التعاقد معه من البداية بسبب الراتب الخيالى الذى يحصل عليه اللاعب مقارنة برواتب اللاعبين فى الزمالك وهو ما جعله خارج سباق الترشيحات كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.