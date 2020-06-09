شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: القيادة السياسية لها مفعول السحر فى نتائج الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك 2 مليار مشاهد حول العالم شاهدوا حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 الأخيرة التى أقيمت بمصر الصيف الماضى مؤكدًا أن ذلك كانت مدعاة لفخر كل المصريين ببلادهم بسبب الدعم اللا محدود الذى حصلت عليه اللجنة المنظمة للبطولة من رئاسة الجمهورية تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف صبحى فى تصريحات لملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن سيادة الرئيس حرص على تكريم المتفوقين من الرياضيين كان شيئًا مهمًا للغاية والأوسمة الممنوحة للرياضيين عكست حجم الإنجازات التي حققها الرياضيون فى السنوات الأخيرة.

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واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالقول إن بقاء مقر الاتحاد الأفريقى فى مصر جاء بعد دعم رئاسى غير محدود.

من ناحية أخرى حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، حيث هنأ وزير الرياضة رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر قائلاً: "وعدت فأوفيت.. 6 سنوات مرت منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصرية العربية.. إنجازات متواصلة ونجاحات متلاحقة فى شتي المجالات ".

وتدين الرياضة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسى بالكثير والكثير، فبعد مرور 6 سنوات على مسيرته الرائدة والحافلة بالإنجازات فى شتى المجالات نجد أن الرياضة المصرية شهدت طفرة رائعة فى عهد الرئيس السيسى، بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى.