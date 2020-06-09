شكرا لقرائتكم خبر عن بين الرمل والبحر والجيم.. 5 تدريبات متنوعة للاعبى الزمالك فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أساليب لاعبى الزمالك، لخوض تدريباتهم خلال فترة التوقف السلبية التى تعيشها الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، بعد أن تم تعليق منافسات النشاط الرياضى والدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، وذلك تحت إشراف الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى يحرص مع جهازه المعاون على متابعة حالة اللاعبين وتنفيذهم للبرنامج البدنى الموضوع لهم خلال الفترة الحالية، حتى يُحافظوا على لياقتهم البدنية للعودة سريعًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة، لاسيما أن الفريق الأبيض مُقبل على تحدٍ كبير عندما يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تم تأجيله لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسبب فيروس كورونا ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 تدريبات متنوعة خاضها لاعبى الزمالك خلال فترة توقف كورونا..

- محمد أوناجم فى حمام السباحة

واصل المغربى محمد أوناجم، جناح فريق الزمالك، أداء تدريباته البدنية، التى يحرص على تأديتها خلال تواجده فى المغرب، تحسباً لاستئناف الدورى، حيث ظهر اللاعب عبر حسابه على إنستجرام يؤدى تدريبات مائية فى حمام السباحة، فى محاولة لفك العضلات والاستعداد لرفع الأحمال البدنية، خاصة بعدما جدد مسئولو الأبيض تمسكهم بالمغربى فى الموسم الجديد بعد الاتصالات التى دارت خلال الأيام الماضية بين اللاعب وأمير مرتضى منصور، لمشرف العام على الكرة، وشهدت الحديث حول رغبة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن الأبيض لرغبة النادى فى ضم ثنائى أجنبى جديد الموسم المقبل.

واعتاد محمد أوناجم على نشر فيديوهات تدريباته البدنية والتى كان يظهر خلالها بصحبة نجلته، للحفاظ على لياقته البدنية، فى ظل حرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو لاعبى الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث يتواجد ساسى فى تونس بينما يتواجد الثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب فيما فضل كاسونجو الاستمرار فى القاهرة.

- ساسى يستعين بـ"رمال تونس" للحفاظ على لياقته

أما التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، فيواصل هو الآخر أداء تدريباته المتنوعة فى تونس، والتى كانت بدايتها خوضه وصلة تدريبات على رمال شاطئ البحر برفقة مدرب خاص، للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يحرص ساسى على التدريب بشكل يومى رغم توقف النشاط وفقًا للخطة التى وضعها الفرنسى باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين للمشاركة مع عودة النشاط الكروى فى أى وقت.

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- مصطفى محمد يتدرب فى جيمانزيوم منزله

وكذلك يخوض مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، وصلة تدريبات منزلية للحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضى بعدما نشر مصطفى محمد عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صورًا خلال أدائه التدريبات المنزلية بجانب شعار الزمالك، وفقًا لتعليمات الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

- كاسونجو يتدرب فى حديقة منزله

أما عن الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، فقد حرص على أداء عدد من التدريبات المتنوعة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، حيث لجأ فى البداية إلى حديقة منزله لخوض التدريبات البدنية التى وضعها الجهاز الفنى للفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للاعبين لتنفيذها خلال الفترة الحالية.

- طارق حامد يتدرب على ستاد غزل المحلة

فيما خضع طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، لبرنامج تدريبى فى استاد غزل المحلة لمدة 10 أيام، حيث جاء برنامج طارق حامد، الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عبارة عن الجرى فى قريته بمركز طلخا بالدقهلية بعد صلاة الفجر ثم التدريب فى الثالثة عصرًا باستاد غزل المحلة، وجاء تدريبه تحت إشراف أحمد حسين أخصائى التأهيل فى بلدية المحلة.