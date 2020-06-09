شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوبى ميكيل: لا أرفض اللعب فى الدورى المصرى ومحمد صلاح لم تتح له الفرصة فى تشيلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جون أوبى ميكيل لاعب فريق تشيلسى الإنجليزى ومنتخب نيجيريا السابق عن أنه قام بفسخ تعاقدة مع فريق طرابزون سبورت التركى بسبب خوفه على عائلته من انتشار فيروس كورونا وأن لديه أطفال فى سن الـ4 سنوات وأنه يرحب باللعب فى دوريات الخليخ ولا يرفض التواجد فى أحد الاندية المصرية حال عرض قوى.

رحل جون أوبى ميكيل عن فريق طرابزون سبور التركى بعدما فسخ عقده بالتراضى مع الفريق بسبب قلقه الشديد تجاه استمرار المباريات هناك رغم تفشى فيروس كورونا المستجد، وأعلن طرابزون سبور التركى، فى بيان رسمى، عن رحيل النيجيرى جون أوبى ميكيل الذى انضم للنادى العام الماضى بعقد حتى مايو 2021 بالتراضى.

وأوضح النيجيرى جون أوبى ميكيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 لبرنامج جمهور الثالثة مع الاعلامى إبراهيم فايق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى لم تتيح له الفرصة عندما تواجد فى تشيلسى لإظهار موهبته ولكن المكانه التى وصل لها اللاعب حاليًا تأتى بعد اجتهاد كبير فى كرة القدم ولا أحد يتوقع وصول الفرعون المصرى إلى هذا الإنجازات.

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وأضاف نجم تشيلسى السابق أن البرتغالى جوزيه مورينيو من أفضل المدربين و أن ديدى دورجبا أفضل مهاجم فى كرة القدم و جون تيرى ولامبارد ودروجبا ساعدونى فى بدايتى .

وأشار جون أوبى ميكيل أنه مواجهات منتخب مصر أمام نظيره النيجيرى تشهد صعوبة كبيرة وعند اللعب فى نيجيريا كان يضمن الفوز بنسبة 80 % ولكن اللعب فى القاهرة يختلف بسبب الجمهور .