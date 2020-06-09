شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعد بالمزيد فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر للرئيس السيسي على دعمه للرياضة المصرية، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاختياره وجهازه المعاون لتولي مهمة تدريب منتخب الفراعنة تحت 23 سنة في بطولة أمم أفريقيا عام 2018، والذي بدوره وضع برنامج وخاض خلاله عدد من المباريات الودية مع مختلف المدارس الكروسة وتم تنفيذه بنسبة 100%.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: تعرضنا لمواقف كثيرة سواء خلال التقدم على المنافس الحفاظ على المكسب، أو التأخر في النتيجة والعودة للمكسب، مشددًا على أنه أهل اللاعبين للتعامل مع الضغوط العالية، بسبب وجود الجماهير.

وشدد على أن عظمة اللاعب المصري ظهرت في مباراة غانا، بعدما تأخرنا مرتين في النتيجة، وتمكننا من إنهاء المباراة فائزين بنتيجة 3 / 2، مشيرًا إلى أنه كان يضم جيل مميز يتحمل الصعوبات والضغوط، وهذه البطولة حدث عظيم سيظل الجميع يتذكرها.

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تمنى تحقيق نتائج قوية في أولمبياد طوكيو ورد الجميل للشعب المصري، مكررًا شكره لرئيس الجمهورية على تكريم المنتخب الأولمبي ومنحه أوسمة رياضية.