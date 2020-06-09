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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تصديق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بين مصر والاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يعد دليلا وتأكيداً على دور مصر الريادى والتاريخى فى قارة إفريقيا. أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تصديق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بين مصر والاتحاد الأفريقى لكرة القدم. تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة الثنائي محمد شريف وعمار حمدي لصفوف الفريق Advertisements هل تختلف الإجراءات الطبية لعودة الدورى عن كأس مصر؟.. اتحاد الكرة يرد كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك بعض التعديلات التى سيتم وضعها على الإجراءات الطبية المقترحة لعودة مباريات الدورى

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