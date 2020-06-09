شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي: مختار مختار "مستمر".. والأندية ستتغرم 7 ملايين حال عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي أن الأندية ستتغرم 7 ملايين جنيه حال عودة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز خلال مرحلة فيروس كورونا الحالية ووفقًا للخطة الموضوعة للبطولة، مشيرًا إلي أن النادي انتهى من ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة وحصل الجميع على 70% من العقود بعد موافقتهم على تخفيض 30% في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وقال مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك: "تحدثنا مع اللاعبين الكبار لأخذ رأيهم في قرار تخفيض العقود هذا الموسم بنسبة 30%، وبالفعل، تم الاتفاق على ذلك الأمر واللاعبين وافقوا، لأنه لا يوجد نشاط في الوقت الحالي."

وتساءل مهدي عن الجهة التي ستتحمل مصروفات كل نادي مضطر يقيم في فندق بشروط معينة ومواصلات وإيجار ملاعب وغيرها من الأمور بشكل احترازي كبير خاصة أن كل نادٍ يحتاج إلى 7 ملايين جنيه.

وأضاف خالد مهدي أن الانتاج الحربي موقفه داعم لموقف الدولة في أي قرار تتخذه لكن هناك تحديات تخص عودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وعن تجديد عقد مختار مختار:"نسعى لتجديد عقد مختار مختار المدير الفني للفريق، هو مرتاح معانا، وتلقى عروضًا بداية الموسم، لكنه سعيد معنا."

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.